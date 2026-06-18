У блогера Александры Митрошиной конфискуют имущество на 115 миллионов рублей

Суд приговорил блогера Александру Митрошину к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег. Также у нее конфискуют имущество на 115 миллионов рублей. Как инфлюенсер отреагировала на исход дела – в материале Москвы 24.

Была готова к любому исходу

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Тверской районный суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной в легализации денег в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Кроме того, ей установили испытательный срок и конфисковали 115 миллионов рублей в доход государства.

По версии обвинения, сделки с недвижимостью на Краснопресненской набережной и улице Большая Дмитровка были частью схемы по легализации более 127 миллионов рублей, которые блогер получила, не заплатив налоги. После оглашения приговора девушка расплакалась в зале суда, ее пытался успокоить и обнимал супруг Тимур Кошкаров.

Позже Митрошина у здания суда прокомментировала приговор журналистам.





Александра Митрошина блогер Присутствует, конечно, определенное облегчение, потому что не приговорили к реальному сроку, а дали условный. Пока что нам не вручили текст полного приговора, как только мы его получим, изучим и будем думать, что дальше делать.

При этом блогер явилась на судебное заседание 18 июня с рюкзаком и большой черной спортивной сумкой. По словам Александры, она взяла с собой вещи первой необходимости, которые ей посоветовал адвокат, так как днем ранее прокурор запросила для Митрошиной 3 года колонии. Сторона обвинения объяснила относительно небольшой срок тем, что блогер активно сотрудничала со следствием.

Накануне приговора 31-летняя звезда соцсетей заявила, что готова к любому решению. Сама Александра пришла на заседание 17 июня с подписчиками и друзьями, которые выразили готовность дать ей положительную характеристику. Она напомнила судье, что погасила долг перед налоговой сразу, как только узнала о недоимке.

Адвокат блогера Михаил Юсупов отметил, что его подзащитная вообще не может подпадать под статью о легализации, так как сделки по продаже были прозрачными. Подробностями покупки Митрошина якобы делилась в блоге на 2,4 миллиона подписчиков, а квартиры приобрела для личных целей.

До оглашения приговора Александра 14 месяцев находилась под домашним арестом.

Продавала курсы и вела крупный блог

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexandramitroshina

Уголовное дело в отношении Александры Митрошиной возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022-го блогер уклонилась от уплаты 127 миллионов рублей в казну. Согласно материалам дела, сделала она это за счет дробления бизнеса через сеть фиктивных ИП, при этом ее реальный доход превышал установленный лимит.

По данным прессы, с марта 2022 года Александра жила в Дубае, где успела купить квартиру и выйти замуж. Сразу после возбуждения дела она погасила большую часть долга перед ФНС, а оставшиеся 9 миллионов доплатила в мае 2023-го. После этого уголовное преследование было прекращено.

В марте 2025 года блогер решила вернуться в Россию из ОАЭ, однако ее задержали в аэропорту Сочи и предъявили обвинение в легализации средств, полученных в результате неуплаты налогов. Речь шла о квартирах, купленных в Москве.

Митрошина прославиласьблагодаря блогу в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), который вела с 2011 года и позиционировала себя как "матерь бложья".

Сначала главной темой постов был здоровый образ жизни и фитнес, но уже в 2017 году Митрошина запустила свой курс по продвижению в социальных сетях. Позже под ее руководством вышло еще несколько обучающих материалов о том, как раскрутить блог с нуля и начать продавать в нем рекламу. При этом, по данным СМИ, основной доход она получала с продажи образовательных программ.

