Экс-возлюбленный Шурыгиной прокомментировал ее дело о распространении порнографии

Блогера Диану Шлянину, до замужества известную как Шурыгина, обвинили в распространении порнографии. Ей грозит до 6 лет колонии, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Съемка полноценного порно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gusevsvyatoslav

Блогеру Диане Шляниной (до замужества – Шурыгина) грозит тюремное заключение на срок до 6 лет. По данным СМИ, против нее возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Суд уже отправил девушку под домашний арест до 19 июля, помимо этого, в квартире Дианы прошли обыски.

По информации телеграм-канала SHOT, блогер хотела скрыться от ответственности в Индонезии, но ее задержали незадолго до вылета.

Предположительно, причиной возбуждения уголовного дела стала публикация интимных видео девушки в закрытых телеграм-каналах в 2025 году.

О том, что Диана находится под следствием, ее экс-возлюбленный криптоинвестор Святослав Гусев узнал от ее подруги еще 12 июня.

"Диана где сидит? <…> В тюрьме", – написала знакомая блогера.

Ни сама Шурыгина, ни ее мать пока не прокомментировали ситуацию. При этом высказался Гусев: в разговоре с Super он заявил, что после расставания с ним Диана начала работать на онлайн-платформе OnlyFans (предоставляет возможность создавать и распространять контент за подписку). По словам Святослава, это приносило Диане в среднем 2 миллиона рублей, 5 миллионов – на пике ее "карьеры". Однако он советовал бывшей возлюбленной прекратить сомнительное занятие.





Святослав Гусев предприниматель Я еще в Москве в августе прошлого года ей говорил, чтобы она не снимала такие ролики <...> Со мной связывались какие-то непонятные люди и говорили, что их кидают на контент. То есть они переводят деньги, а в ответ им ничего не отправляют.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/freesemenov

В свою очередь, Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы в конце 2016-го, заявил, что готов помочь девушке в нынешней ситуации, правда, не бесплатно, сообщило издание "Абзац".





Сергей Семенов правозащитник, ранее был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной Когда на меня завели дело, они с семьей приезжали и просили у нас миллион рублей для прекращения обвинения. Отец приезжал, уверял, что если мы заплатим миллион, то они помогут, договорятся со следователем. Поэтому ради прикола можно сделать отсылку: ребята, я помогу за миллион рублей.

Однако позднее в разговоре с журналистами Семенов отметил, что девушка ему безразлична и помогать он ей не будет, но и злорадствовать тоже.

При этом ранее Диана оказалась в центре другого скандала. В мае Гусев написал заявление в полицию на бывшую возлюбленную, заподозрив ее в краже денег и дорогой техники. По словам предпринимателя, из квартиры пропали ноутбук, сабвуфер, игровая приставка и другие гаджеты, а также сейф, где хранилось около 1,1 миллиона наличными. Общий ущерб Гусев оценил в 2,8 миллиона, сообщили журналисты.



(пропажу вещей. – Прим. ред) . Доступ к квартире был у нее и людей, которым она этот доступ предоставляла.

Святослав Гусев предприниматель На момент кражи я был в командировке, а Диана – в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил. Доступ к квартире был у нее и людей, которым она этот доступ предоставляла.

По его словам, у Шурыгиной якобы есть зависимость от закиси азота, на который она тратит по 400 тысяч рублей еженедельно. При этом мужчина отметил, что у Дианы нет стабильного заработка, а соцсети сейчас приносят ей лишь небольшой доход.

Перед подачей заявления он связывался с Шурыгиной, однако она отрицала свою причастность к пропаже вещей и денег.

"На донышке"

Шурыгина обрела скандальную популярность благодаря программе "Пусть говорят". Первый эфир с ее участием вышел в январе 2017 года и был посвящен изнасилованию на тот момент 16-летней Дианы. Всего ее истории было посвящено пять выпусков ток-шоу на федеральном канале.

По данным следствия, в марте 2016 года Диана вместе с подругами пришла на день рождения своего 20-летнего друга. Вечеринку компания организовала в коттедже в центре Ульяновска. Гости распивали алкогольные напитки, в том числе несовершеннолетняя Диана.

Согласно ее версии, ей понравился один из парней – 21-летний Сергей Семенов, в какой-то момент она оказалась с ним в отдельной комнате. Далее, по мнению следователей, Семенов, зная возраст Дианы, закрыл дверь и, удерживая ее руки, изнасиловал.

По словам Шурыгиной, она сопротивлялась и звала на помощь, но из-за громкой музыки ее никто не слышал. После она якобы потеряла сознание, а когда пришла в себя, позвонила родителям и вместе с ними поехала в полицию подавать заявление.

Сам Семенов отрицал все обвинения, однако его задержали, возбудили в отношении него уголовное дело и приговорили к 8 годам колонии, но после апелляции срок сократили до 3 лет. В январе 2018 года он досрочно вышел на свободу.

После появления в эфире Шурыгина стала активно развивать блоги в социальных сетях и вести аккаунт на платформе для продажи интимного контента. В 2017-м вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, но через 2 года брак распался.

Часть популярности Шурыгиной также связана с появлением популярного мема "на донышке". В первом выпуске "Пусть говорят" она рассказала, насколько была пьяна роковой ночью.

"Я пила водку. На донышке", – сказала Диана и жестом показала объем выпитого.

Этот фрагмент быстро разошелся по соцсетям: на него накладывали музыку, делали мемы, а также выпускали футболки с цитатой и фотографией Дианы.