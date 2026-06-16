Экс-возлюбленный Шурыгиной прокомментировал ее дело о распространении порнографии

Блогера Диану Шлянину, до замужества известную как Шурыгина, обвинили в распространении порнографии. Ей грозит до 6 лет колонии, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.
"Съемка полноценного порно"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gusevsvyatoslav
Блогеру Диане Шляниной (до замужества – Шурыгина) грозит тюремное заключение на срок до 6 лет. По данным СМИ, против нее возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Суд уже отправил девушку под домашний арест до 19 июля, помимо этого, в квартире Дианы прошли обыски.
По информации телеграм-канала SHOT, блогер хотела скрыться от ответственности в Индонезии, но ее задержали незадолго до вылета.
Предположительно, причиной возбуждения уголовного дела стала публикация интимных видео девушки в закрытых телеграм-каналах в 2025 году.
О том, что Диана находится под следствием, ее экс-возлюбленный криптоинвестор Святослав Гусев узнал от ее подруги еще 12 июня.
"Диана где сидит? <…> В тюрьме", – написала знакомая блогера.
Ни сама Шурыгина, ни ее мать пока не прокомментировали ситуацию. При этом высказался Гусев: в разговоре с Super он заявил, что после расставания с ним Диана начала работать на онлайн-платформе OnlyFans (предоставляет возможность создавать и распространять контент за подписку). По словам Святослава, это приносило Диане в среднем 2 миллиона рублей, 5 миллионов – на пике ее "карьеры". Однако он советовал бывшей возлюбленной прекратить сомнительное занятие.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/freesemenov
В свою очередь, Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы в конце 2016-го, заявил, что готов помочь девушке в нынешней ситуации, правда, не бесплатно, сообщило издание "Абзац".
Однако позднее в разговоре с журналистами Семенов отметил, что девушка ему безразлична и помогать он ей не будет, но и злорадствовать тоже.
При этом ранее Диана оказалась в центре другого скандала. В мае Гусев написал заявление в полицию на бывшую возлюбленную, заподозрив ее в краже денег и дорогой техники. По словам предпринимателя, из квартиры пропали ноутбук, сабвуфер, игровая приставка и другие гаджеты, а также сейф, где хранилось около 1,1 миллиона наличными. Общий ущерб Гусев оценил в 2,8 миллиона, сообщили журналисты.
По его словам, у Шурыгиной якобы есть зависимость от закиси азота, на который она тратит по 400 тысяч рублей еженедельно. При этом мужчина отметил, что у Дианы нет стабильного заработка, а соцсети сейчас приносят ей лишь небольшой доход.
Перед подачей заявления он связывался с Шурыгиной, однако она отрицала свою причастность к пропаже вещей и денег.
"На донышке"
Шурыгина обрела скандальную популярность благодаря программе "Пусть говорят". Первый эфир с ее участием вышел в январе 2017 года и был посвящен изнасилованию на тот момент 16-летней Дианы. Всего ее истории было посвящено пять выпусков ток-шоу на федеральном канале.
По данным следствия, в марте 2016 года Диана вместе с подругами пришла на день рождения своего 20-летнего друга. Вечеринку компания организовала в коттедже в центре Ульяновска. Гости распивали алкогольные напитки, в том числе несовершеннолетняя Диана.
Согласно ее версии, ей понравился один из парней – 21-летний Сергей Семенов, в какой-то момент она оказалась с ним в отдельной комнате. Далее, по мнению следователей, Семенов, зная возраст Дианы, закрыл дверь и, удерживая ее руки, изнасиловал.
По словам Шурыгиной, она сопротивлялась и звала на помощь, но из-за громкой музыки ее никто не слышал. После она якобы потеряла сознание, а когда пришла в себя, позвонила родителям и вместе с ними поехала в полицию подавать заявление.
Сам Семенов отрицал все обвинения, однако его задержали, возбудили в отношении него уголовное дело и приговорили к 8 годам колонии, но после апелляции срок сократили до 3 лет. В январе 2018 года он досрочно вышел на свободу.
После появления в эфире Шурыгина стала активно развивать блоги в социальных сетях и вести аккаунт на платформе для продажи интимного контента. В 2017-м вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, но через 2 года брак распался.
Часть популярности Шурыгиной также связана с появлением популярного мема "на донышке". В первом выпуске "Пусть говорят" она рассказала, насколько была пьяна роковой ночью.
"Я пила водку. На донышке", – сказала Диана и жестом показала объем выпитого.
Этот фрагмент быстро разошелся по соцсетям: на него накладывали музыку, делали мемы, а также выпускали футболки с цитатой и фотографией Дианы.