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08 августа, 12:43

Город

В столице начался основной этап строительства национального центра "Россия"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Основной этап строительства национального центра "Россия" стартовал на Краснопресненской набережной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Началась заливка бетоном плиты основания фундамента. Выполнена первая захватка в 1,5 тысячи кубометров железобетона. Это стало возможным благодаря работам подготовительного этапа: уже переустроены инженерные системы, готовность котлована превышает 75 процентов", – указал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, работы идут с небольшим опережением графика. Кроме того, на площадке специалисты продолжают устройство распорной системы и бетонную подготовку.

Здание возводится над действующими тоннелями метро в инженерно-геологических условиях третьей категории. Для точной и надежной проработки каждого геотехнического решения в реализации проекта задействованы ведущие экспертные организации.

Для безопасности строительство на критических участках проходило только в ночное время. В настоящее время эти работы завершены.

После завершения работ национальный центр "Россия" станет одной из крупнейших общественных площадок столицы. Планируется, что общее строительство завершится к концу 2028 году, а открытие пройдет в конце 2029-го.

"Интервью": Владимир Ефимов – о строительстве в Москве

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