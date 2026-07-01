SHOT: "королева марафонов" Елена Блиновская зарабатывает в колонии менее 7 тыс руб в месяц

Блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание в колонии по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, получает меньше 7 тысяч рублей в месяц, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

6 700 рублей вместо 100 миллионов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Блогер Елена Блиновская, осужденная по статьям о легализации доходов и незаконном обороте платежных средств, получает зарплату в местах лишения свободы в размере 6 700 рублей ежемесячно, сообщил телеграм-канал SHOT.

Инфлюенсер работает швеей во Владимирской колонии. В общей сложности за полгода ей удалось заработать около 36 тысяч рублей. При этом в феврале Елена получила не полную сумму, а лишь 2 900 рублей. Это случилось из-за того, что Блиновская не смогла отработать полный месяц по причине болезни. К слову, ее ежемесячный доход до задержания оценивался в 100 миллионов рублей, отметили журналисты.

Однако адвокат звезды Наталья Сальникова заявила, что информация о зарплате не соответствует действительности.

"Ни про какие 6 700 я, конечно, вам подтвердить не могу. Минимальный уровень оплаты труда во Владимирской области – 27 тысяч рублей", – сказала Сальникова, добавив, что подобные новости могут закончиться новыми проверками.

Специалист также отметила, что Блиновская чувствует себя удовлетворительно.

При этом Елене был начислен ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей в декабре 2025-го. Это произошло, несмотря на конфискацию всего имущества Блиновской. Сумма погашается частично, сейчас задолженность вместе с пенями составляет 197 тысяч.

В мае стало известно, что апелляционная жалоба на приговор Елены поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Ее рассмотрение назначено на 7 июля. Изначально блогера приговорили к 5 годам колонии. Защита Елены подала апелляцию, чтобы отсрочить наказание до достижения ее детьми 14 лет. Однако в отсрочке было отказано, но срок сократили до 4,5 года.

Уголовное дело

Блиновская прославилась в Сети благодаря "Марафонам желаний", которые она проводила с 2018-го. Стоимость этих курсов по личностному росту варьировалась от 3 до 15 тысяч рублей, а цена индивидуального пакета достигала 300 тысяч рублей.

В 2022-м звезда соцсетей решила попробовать новый формат взаимодействия с аудиторией и начала проводить тренинг-шоу под названием "А что дальше?" на стадионах. Таким образом она собрала полный московский стадион ВТБ в мае 2022-го: на мероприятие "королевы марафонов" пришли 26 тысяч человек. Билеты стоили от 10 до 30 тысяч рублей. Во время шоу инфлюенсер спускалась на сцену на качелях, пела песни, лежала на сцене и купалась в воде, которая лилась с потолка.

"Королеву марафонов" задержали при попытке покинуть РФ в апреле 2023-го. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год. Более 700 миллионов ей удалось легализовать.

Блиновской было предъявлено обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных преступным путем. Счета и недвижимость Блиновской были арестованы.

В марте 2025-го суд приговорил Елену к 5 годам лишения свободы (позже срок был сокращен) и назначил штраф в размере 1 миллиона рублей. Имущество ее семьи, включая земельные участки, средства на счетах, машиноместа и другие активы, взыскали в доход государства.

Через год, весной 2026 года у отца блогера, Олега Останина, также изъяли недвижимость на сумму 50 миллионов рублей. Финансовый управляющий Блиновской, Мария Ознобихина, потребовала признать незаконными сделки по передаче недвижимости Останину. В итоге суд признал апартаменты на 4-м Верхнем Михайловском проезде, машино-места и кладовки имуществом Елены. Мужчина был не согласен с тем, что у него отбирают недвижимость, "заработанную за всю жизнь", и намерен оспорить решение.