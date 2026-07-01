Sony объявила о прекращении выпуска игр на дисках

Фото: 123RF.com/piranhi

Sony Interactive Entertainment перестанет выпускать диски для новых игр на консолях PlayStation с января 2028 года. Об этом сообщается в блоге компании.

Решение затронет как игры внутренних студий Sony, так и проекты сторонних издателей. Покупать новые игры можно будет через PlayStation Store либо у розничных партнеров, которые сохранят продажи коробочных версий, но вместо диска внутри будет код для загрузки цифровой версии.

При этом игры, выпущенные до января 2028 года, продолжат выходить в физическом формате.

В Sony объяснили отказ от дисков изменением предпочтений потребителей. По данным компании, все больше пользователей начали выбирать цифровую покупку, поэтому развитие цифровой модели распространения стало для компании приоритетным.

Также в компании отметили, что планируют сохранять сотрудничество с розничными сетями и дальше работать над расширением возможностей покупки цифровых версий игр.

Ранее Sony представила новые контролеры Scuf Omega для PlayStation 5. В них увеличили количество элементов ввода, сделали 4 дополнительные кнопки на задней панели, 2 боковые и еще 5 клавиш в нижней части корпуса.