13 мая, 13:09

Технологии

Sony показала геймпад Scuf Omega для PlayStation 5

Фото: blog.playstation.com

Компания Sony представила новые контролеры Scuf Omega для PlayStation 5. Они были разработаны совместно с Scuf Gaming, следует из блога PlayStation.

В новом геймпаде увеличили количество элементов ввода, сделали 4 дополнительные кнопки на задней панели, 2 боковые и еще 5 клавиш в нижней части корпуса. Устройство настраивается при помощи мобильного приложения для Android и iOS, которое позволяет пользователям создавать отдельные профили для игр, переназначать кнопки и следить за состоянием стиков.

Контролеры оснастили магнитными стиками и двухрежимными триггерами, которые поддерживают мгновенное срабатывание и плавный ход. При этом у геймпадов убрали системы вибрации для снижения веса, который составляет 285 граммов. Корпус устройства покрыли нескользящим материалом.

Цена нового контролера стартует от 220 долларов (около 16,2 тысячи рублей). Scuf Omega совместим с PlayStation 5, ПК и мобильными устройствами.

Ранее для консоли PlayStation 5 были выпущены накладки под названием BoxPlates, которые полностью преображают внешний вид устройства. Аксессуар представляет собой комплект панелей, заменяющих стандартные боковые крышки консоли, благодаря чему приставка визуально обретает более строгий и минималистичный дизайн.

