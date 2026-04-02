The Verge: полностью меняющие дизайн накладки вышли для PlayStation 5

Фото: youtube.com/devyn.johnston

Для консоли PlayStation 5 были выпущены накладки под названием BoxPlates, которые полностью преображают внешний вид устройства, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.

Аксессуар представляет собой комплект панелей, заменяющих стандартные боковые крышки консоли, благодаря чему приставка визуально обретает более строгий и минималистичный дизайн, отличающийся от оригинальной концепции Sony.

В данный момент накладки доступны в черном и сером цветах для версий PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro, включая модификации как с дисководом, так и без него. Стоимость комплекта составляет 90 долларов, однако продажи ведутся ограниченными партиями, что уже привело к дефициту отдельных вариантов.

По данным издания, установка аксессуара не требует специальных навыков, но может потребовать аккуратности при фиксации элементов. В комплект входит инструкция с рекомендацией предварительно ознакомиться с видеоуроком.

Один из журналистов, опробовавший накладки, рассказал, что ему пришлось повозиться, чтобы зафиксировать все пазы BoxPlate, прилагая усилия аккуратно, чтобы ничего не сломать в устройстве, которое он ждал больше года.

Известно также, что проект BoxPlates разрабатывался YouTube-блогером Дэвином Джонстоном начиная с 2025 года.

Ранее корпорация Sony Group объявила о повышении стоимости всей линейки приставки PlayStation 5. Уточнялось, что в США базовая модель приставки с дисковым приводом будет стоить почти 650 долларов вместо почти 550. Версия без привода будет стоить почти 600 долларов вместо 500.