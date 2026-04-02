02 апреля, 12:09

The Verge: полностью меняющие дизайн накладки вышли для PlayStation 5

Фото: youtube.com/devyn.johnston

Для консоли PlayStation 5 были выпущены накладки под названием BoxPlates, которые полностью преображают внешний вид устройства, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.

Аксессуар представляет собой комплект панелей, заменяющих стандартные боковые крышки консоли, благодаря чему приставка визуально обретает более строгий и минималистичный дизайн, отличающийся от оригинальной концепции Sony.

В данный момент накладки доступны в черном и сером цветах для версий PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro, включая модификации как с дисководом, так и без него. Стоимость комплекта составляет 90 долларов, однако продажи ведутся ограниченными партиями, что уже привело к дефициту отдельных вариантов.

По данным издания, установка аксессуара не требует специальных навыков, но может потребовать аккуратности при фиксации элементов. В комплект входит инструкция с рекомендацией предварительно ознакомиться с видеоуроком.

Один из журналистов, опробовавший накладки, рассказал, что ему пришлось повозиться, чтобы зафиксировать все пазы BoxPlate, прилагая усилия аккуратно, чтобы ничего не сломать в устройстве, которое он ждал больше года.

Известно также, что проект BoxPlates разрабатывался YouTube-блогером Дэвином Джонстоном начиная с 2025 года.

Ранее корпорация Sony Group объявила о повышении стоимости всей линейки приставки PlayStation 5. Уточнялось, что в США базовая модель приставки с дисковым приводом будет стоить почти 650 долларов вместо почти 550. Версия без привода будет стоить почти 600 долларов вместо 500.

Читайте также


технологии

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

