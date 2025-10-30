В России выросли продажи ретроприставок Sega и Dendy

Фото: 123RF.com/stockee

В России за последний год вырос спрос на ретроприставки Sega, Dendy, Nintendo Game Boy и "Тетрис". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из онлайн-площадок по продаже подержанных вещей.

По данным аналитиков, продажи Sega Drive 2 Classic выросли в 3 раза, ее покупают в среднем за 2 тысячи рублей. Интерес к Sega Dreamcast поднялся на 15%, ее средняя цена составила 7,5–11 тысяч рублей при цене игровых картриджей от 250 рублей.

Продажи Dendy Classic увеличились на 55% – ее можно купить за 4 тысячи рублей, но стоимость полного комплекта в заводской упаковке может достигать 15 тысяч рублей. Интерес к Dendy Junior поднялся на 28%, ее можно приобрести "с рук" за 3 тысячи рублей.

Продажи Game Boy, в свою очередь, выросли на 59%. Купить рабочую приставку с аксессуарами можно за 6,5–7,5 тысячи рублей, а картриджи – за 250 рублей. Россияне также стали интересоваться "Тетрисом" – спрос на него увеличился на 55%. Оригинальные модели из 1990-х годов можно найти за 2 тысячи рублей.

Кроме того, спрос на "Тамагочи", один из символов эпохи, поднялся на 67%. Оригинальные японские устройства можно приобрести за чуть больше 1 тысячи рублей, а современные аналоги продаются от 190 рублей.

Эксперты предположили, что интерес к ретроустройствам связан с ностальгией по молодости и более простым технологиям. Для представителей поколения миллениалов это возвращение к юности, а для зумеров – это скорее тоска по эпохе, в которой они не жили, но которая кажется им привлекательной.

Ранее стало известно, что игровая консоль PlayStation 6 может появиться на рынке не раньше 2027 года. Предполагается, что приставка может получить не менее 24 гигабайтов оперативной памяти. Такой объем будет предназначаться для эффективной работы алгоритмов машинного обучения и технологий масштабирования.

