Notebookcheck: PlayStation 6 может выйти в 2027 году

Фото: depositphotos/romankosolapov

Игровая консоль PlayStation 6 может появиться на рынке не раньше 2027 года. Об этом сообщает издание Notebookcheck, передает "Газета.ру".

Журналисты издания сделали такие выводы, основываясь на интервью генерального архитектора PlayStation Марка Церни. Он отмечал, что компания Sony сосредоточена на поддержке существующих приставок и создании игр для них.

Также в интервью Церни говорил о намерении компании представить в 2026 году обновление для PlayStation 5 Pro с поддержкой технологии AMD FSR 4. По словам Церни, постепенное внедрение новых функций является частью подготовки к следующему поколению консолей PlayStation.

Ранее эксперты предупредили пользователей о последствиях покупки подержанных Nintendo Switch 2. Например, приставки могут быть заблокированными, а также у них может отсутствовать значительная часть функций из-за российской разработки. Во время покупки специалисты рекомендовали тщательно проверять консоли. Например, стоит убедиться, может ли она подключаться к серверам Nintendo.