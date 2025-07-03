Владельцы консоли Nintendo Switch 2 пожаловались на перегревы и сбои в работе устройства

Фото: youtube.com/Nintendo of America

Владельцы Nintendo Switch 2 пожаловались на перегревы и сбои в работе консоли, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Tom's Hardware.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются пользователи из Японии, США и Европы. При этом проблема возникает как при игре Pokemon, которая считается менее ресурсоемкой, так и при запуске более тяжелых игр, таких как Cyberpunk 2077.

Например, один из пользователей рассказал, что Cyberpunk 2077: Ultimate Edition вылетала не менее пяти раз, когда консоль работала через док-станцию, а вентиляторы работали на максимальной мощности. Другие владельцы отмечали, что Nintendo Switch 2 в портативном режиме нагревается так, что ее невозможно держать в руках.

В издании Tom's Hardware заявили, что провели собственные температурные тесты. При подключении к док-станции Switch 2 нагрелся до 47 градусов по Цельсию, в портативном режиме температура упала до 39 градусов.

В свою очередь, в Nintendo эти показатели назвали соответствующим техническим нормам. Компания рекомендовала временно отключить консоль от питания, перенести док-станцию в хорошо вентилируемое место и очистить вентиляционные отверстия. Если это не помогает, то пользователь может обратиться в сервисный центр.

Ранее россиян предупредили о последствиях покупки поддержанных Nintendo Switch 2. Компания Nintendo ввела в систему устройств строгие меры, направленные на предотвращение нарушений лицензионного соглашения. В частности, это касается попыток запуска пиратских или модифицированных версий игр. Если система обнаруживает подобное вмешательство, она выдает ошибку с кодом 2124-4508 и полностью блокирует доступ к онлайн-сервисам, ограничивая работоспособность консоли.

Поскольку Nintendo считает нарушением условий использования применение неофициальных российских картриджей MIG-Switch, которые могут запускать и легальные, и пиратские копии игр, их пользователи столкнулись с блокировкой устройств. При этом способа разблокировки устройств пока не существует.

Специалисты рекомендовали тщательно проверять приставки перед покупкой и убедиться, что консоль может подключиться к серверам Nintendo. Если возможности протестировать приставку нет, приобретение может быть рискованным.