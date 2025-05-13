Digital Foundry: PlayStation 6 может получить не менее 24 ГБ оперативной памяти

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Игровая консоль Sony PlayStation может получить не менее 24 гигабайтов оперативной памяти. Об этом сообщает Digital Foundry со ссылкой на аналитиков.

Предполагается, что такой объем будет предназначаться для эффективной работы алгоритмов машинного обучения и технологий масштабирования.

Вместе с тем аналитики считают, что в новую консоль заложат чипы AMD с передовой технологией 3D-стеков, которая была разработана в рамках проекта Amethyst. Она, возможно, окажется основным элементом устройства, который поспособствует повышению четкости графики и минимизации задержек.

При этом сама компания пока не раскрывает официальные характеристики PS6, а аналитики предполагают, что консоль сохранит поддержку физических носителей. По их мнению, официальный анонс платформы может выйти в ближайшие несколько лет, а на рынке PS6 может появиться ближе к 2028 году.

В январе японская компания Nintendo представила гибридную консоль Switch второго поколения. Ее можно будет подключить к телевизору при использовании док-станции. Консоль также будет работать и отдельно от других устройств. Второе поколение консоли позволит пользователям закрепить контроллеры Joy-Con с помощью магнитов. Они стали немного крупнее и теперь созданы из улучшенных компонентов, которые обеспечат эффективную работу игр.

