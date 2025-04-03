"Известия": консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка

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Новая консоль Nintendo Switch 2 будет поддерживать русский язык, сообщает газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

Это первое новое устройство от Nintendo за долгие годы – первое поколение игровой консоли начали продавать в 2017 году. Титульной игрой, доступной на платформе, станет Mario Kart World, первая за 10 лет новая часть Mario Kart. Кроме того, анонсированы продолжение серии Donkey Kong и расширенный порт Cyberpunk 2077.

Интерес россиян к приставке очень высок. Nintendo с 2017 по 2024 год продала в РФ порядка 500 тысяч консолей Switch первого поколения, отметил руководитель направления "Развитие игр и игрового сообщества" одного из магазинов электроники Сергей Мезин.

"Продажам приставки в России в первую очередь помогли бы переведенные на русский игры. Думаю, справедливо сказать, что у хитовой Mario Kart World есть высокие шансы перевода на русский, в то время как локализация Donkey Kong Bananza могла бы стать приятным сюрпризом", – уверен генеральный директор ключевого дистрибутора консолей Nintendo в РФ дистрибьюторской фирмы Яша Хаддажи.

Nintendo официально не покидала РФ, но перевела всю работу в стране в режим "минимальной деятельности", а также ограничила функции цифрового магазина Nintendo eShop.

"Официальное возвращение вместе с Nintendo Switch 2 – вполне разумный шаг, коммерсанты все-таки привыкли зарабатывать деньги, а не обслуживать политику. Да и мы как пользователи получим качественный продукт с хорошим контентом", – рассказал руководитель Международной континентальной лиги Александр Горбаченко.

Эксперт считает, что у компании есть сильное желание вернуться в РФ, так как на рынке отсутствует конкуренция. Но ряд специалистов считает, что иностранному бизнесу будет сложно вернуться в страну из-за финансово-правовых аспектов, так как санкции все еще не отменены.

Об этом, в частности, высказался управляющий партнер одного из агентств цифровых коммуникаций Ярослав Мешалкин. Он уверен, что наличие русского языка означает лишь нежелание упускать прибыль от русскоязычной аудитории по всему миру, включая саму Россию, куда подобные товары поступают по "параллельному импорту".

"Вообще это стандартная практика. Русский язык распространен, поэтому, чтобы не терять аудиторию по всему миру, они добавляют его поддержку, так что тут нет никаких особенностей. Это не связано с санкциями и прочими вещами", – добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По данным одной из интернет-площадок по продаже товаров, Nintendo входит в число самых популярных в РФ брендов приставок. В 2024 году на эту фирму пришлось 9% продаж, а за год они выросли на 49%. В среднем подержанные консоли и прочие устройства бренда обходились в 17 тысяч рублей, а новые товары продавались за 23 тысячи рублей.

Стоимость предзаказа в США составляет 450 американских долларов за базовую версию, а в Европе – 470 евро. Один из локальных маркетплейсов Рунета уже открыл предзаказ на новинку по цене в 55 тысяч рублей за базовую версию.

Ранее СМИ сообщали, что первые партии второго поколения Nintendo поступят в продажу только в июне. При этом производство консоли будет увеличено в связи с большим спросом на приставку.

Switch 2 можно будет подключить к телевизору при использовании док-станции. Консоль также будет работать и отдельно от других устройств. Кроме прочего, второе поколение консоли позволит пользователям закрепить контроллеры Joy-Con с помощью магнитов.

