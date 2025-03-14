Вышел трейлер хоррор-игры Silent Hill f про Японию 1960-х годов

Видео: youtube.com/SILENT HILL (Official)

Компания Konami презентовала новую часть игры Silent Hill f и представила ее трейлер. Об этом сообщается на портале DTF

Сюжет игры разворачивается в 1960-х годах в японском городе Эбисугаока, который внезапно окутал туман. Главной героиней является Хинако Симидзу, обычная жизнь которой поменялась после загадочных событий. Игрокам необходимо будет исследовать город, решать головоломки, противостоять врагам и принимать трудные решения.

По словам продюсера серии Мотои Окамото, основная концепция предстоящей игры заключается в "поиске красоты в ужасе". Он подчеркнул, что разработчики хотят продемонстрировать уникальность японского хоррора, в котором совершенство и красота способны привести к тревоге.

Silent Hill f создает студия NeoBards Entertainment, принимавшая участие в разработке второй и третьей частей Resident Evil, а также Devil May Cry HD Collection. Над сценарием работает Рюкиси07, автор визуальных новелл, а в музыкальное сопровождение вошли композиции Акиры Ямаоки.

Ожидается, что игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом дата выхода пока не раскрыта, однако игра уже получила страницу в Steam, где указано о поддержке русского языка в виде субтитров.

Ранее разработчик Rockstar Games анонсировал масштабное обновление для ПК-версий GTA V и Online. В 2025 году в новых версиях игр появится возможность использовать отражения с трассировкой лучей, которые были представлены на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в декабре 2022 года. Кроме того, в GTA Online на компьютерах могут появиться животные. Они будут частью открытого мира игры.

