Создатели "Смуты" дадут бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ОлегСосницкий

Компания "Сайберия Нова", создавшая экшен-игру "Смута", предоставит компьютерному клубу-партнеру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу студии-разработчика.

Сеть состоит из 1,5 тысячи клубов, которые ежегодно посещают свыше 2,8 миллиона любителей видеоигр. Таким образом, как уточнили в пресс-службе, партнерство позволит еще большему количеству игроков протестировать игру на 50 тысячах мощных компьютерах.

Как отметил гендиректор экосистемы Langame Дмитрий Лукин, компьютерные клубы на сегодняшний день в основном работают с иностранными массовыми играми. Появление "Смуты" он назвал важным событием для всей отечественной игровой индустрии.

В свою очередь, гендиректор "Сайберия Нова" Алексей Копцев подчеркнул, что такое решение было необходимо, так как далеко не каждый игрок может позволить себе мощный современный компьютер.

"Многие отметили, что графика в игре самого высокого качества и что она требует использования мощного железа. Но что делать в ситуации, когда современного компьютера попросту нет? Идти в игровые клубы", – пояснил Копцев.

"Смута" вышла в свет 4 апреля 2024 года. Сюжет игры, охватывающей 1612 год, основан на романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

Тем временем американская компания – разработчик Rockstar Games анонсировала масштабное обновление для ПК-версий GTA V и Online. Так, в 2025 году в новых версиях игр появится возможность использовать отражения с трассировкой лучей, которые были представлены на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в декабре 2022 года.

Кроме того, в GTA Online на компьютерах могут появиться животные, которые пока доступны только на актуальных консолях. Они будут частью открытого мира игры. Также разработчик сообщил о выходе декабрьского обновления.

