В России состоялся релиз фольклорной видеоигры "Василиса и Баба Яга"

Фото: vk.com/BABA YAGA GAMES

В России вышла фольклорная видеоигра в славянском сеттинге "Василиса и Баба Яга". Разработкой занималась отечественная студия Baba Yaga Games. Для игроков вместе с полной версией доступна бесплатная демоверсия.

Сюжет игры разворачивается вокруг путешествия Василисы, которую мачеха отправляет к Бабе Яге за огнем. В пути героине помогает волшебная кукла, подаренная матерью. Основой видеоигры послужили неадаптированные варианты сказок и мотивов, содержащие элементы хоррора.

Согласно описанию, во время путешествия к Бабе Яге геймеры преодолеют три препятствия: реку, которую стережет водяной, болото, которое охраняет болотник, и лес, в котором "хозяйничает" леший. Игрокам предстоит сражаться с нечистью, заниматься хозяйственными делами, а также проходить стелс-сегменты.

Разработчики пообещали оригинальный саундтрек на основе русских народных песен, нарратора, рассказывающего сказку на южнорусском диалекте, и встроенную энциклопедию.

Минимальные системные требования для компьютера:

оперативная система Windows 7 и выше;

процессор Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 1200 AF;

видеокарта GeForce GT 1030 или AMD Radeon R7 240;

два гигабайта оперативной памяти;

два гигабайта свободного места на диске.

Ранее состоялся глобальный релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6. Стоимость стандартного издания – 70 долларов (около 6,7 тысячи рублей). Однако в России официально игра не продается. Также в ней нет русской озвучки, локализация доступна на уровне текста.