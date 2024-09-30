Reuters: Epic Games обвинила Samsung и Google в незаконном сговоре

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Разработчик видеоигр Epic Games подал иск против Google и Samsung в федеральный суд США в Калифорнии. Компания обвиняет их в сговоре по ограничению альтернативных магазинов приложений на Android, передает агентство Reuters.

Как утверждают в Epic Games, функция безопасности "Автоблокировка" на мобильных устройствах Samsung была разработана для ограничения пользователей в выборе источников загрузки приложений. По мнению представителей компании, таким образом нарушается антимонопольное законодательство США.

Исполнительный директор Epic Тим Суини назвал это примером недобросовестной конкуренции, когда пользователей заставляют думать, что продукты конкурентов уступают продуктам самой компании. В Samsung уже заявили о намерении оспорить претензии Epic Games.

Ранее столичный суд в оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Очередной штраф в аналогичной сумме фирме назначили 23 августа в связи с нарушением закона о самоконтроле соцсетей. В суде уточнили, что административное наказание было назначено из-за отказа компании ограничить доступ к публикациям, в которых была представлена информация о распитии алкоголя и курении.