Суд в Москве оштрафовал Google за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле

Фото: depositphotos/lucidwaters

Таганский суд Москвы назначил компании Google новый штраф в размере 3,5 миллиона рублей в связи с нарушением закона о самоконтроле соцсетей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По материалам дела, суд назначил штраф из-за отказа компании ограничить доступ к публикациям, в которых была представлена информация о распитии алкоголя и курении.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за фейки о ВС РФ. Протокол на компанию был составлен за отказ удалить запрещенную информацию о российской армии в зоне проведения СВО.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскал с американской Google International LLC, которая является материнской компании этого российского юрлица, около 10 миллиардов рублей. Суд признал незаконным перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

