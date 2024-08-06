Суд в Вашингтоне признал, что поисковик Google нарушил антимонопольный закон США

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Окружной суд Вашингтона вынес решение, что корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в США антимонопольный закон. Об этом сообщает газета New York Times.

"Суд приходит к следующему заключению: Google является монополистом, и он действовал как таковой для поддержания своей монополии. Он нарушил раздел второй закона Шермана", – указано в тексте заключения суда.

По мнению судьи, корпорация обеспечила монополию в сфере услуг онлайн-поиска, в том числе договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. В суде считают, что подобные договоры, за которые корпорация выплачивала миллиарды долларов, существенно усложнили другим интернет-поисковикам конкуренцию с Google.

Кроме того, суд обвинил Google в значительном завышении цен на рекламу, которая размещается в поисковой выдаче, что, по мнению суда, дополнительно свидетельствует о монопольном положении корпорации. Суд считает, что Google заблокировал для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска.

Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что корпорация подаст апелляцию.

Ранее российский кабмин принял решение об отмене моратория на проверки IT-компаний. Запрет на антимонопольные проверки в отношении IT-компаний был введен в 2022 году. Он исключал возможность государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области IT.

По данным ФАС, мораторий решили снять из-за жалоб участников рынка на нарушения со стороны доминирующих компаний. Проверки таких предприятий также были ограничены из-за постановления.

