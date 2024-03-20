Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

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Правительство России решило отменить мораторий на антимонопольные проверки в отношении IT-компаний. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Мораторий был принят в 2022 году. Он подразумевал запрет на осуществление государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области IT.

По данным ФАС, мораторий решили отменить из-за жалоб участников рынка на нарушения со стороны доминирующих компаний. Проверки таких предприятий также были ограничены из-за постановления.

"Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться с злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", – пояснили в ведомстве.



В ФАС добавили, что задача службы заключается в создании условий для равного функционирования всех компаний. Только в такой обстановке предприятия смогут эффективно реализовывать свой потенциал, уверены там.

Постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний вступит в силу с 28 марта 2024 года.

При этом мораторий на проверки бизнеса до этого продлили на 2024 год. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за время действия меры она показала свою эффективность. Благодаря мораторию количество проверок бизнеса снизилось в пять раз в сравнении с показателем 2019 года.

