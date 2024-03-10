Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным ИТ-компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год, заработав около 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Как отметил мэр, больше 71% этого объема приходится на разработчиков программного обеспечения. Остальное выручили создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании.



Собянин подчеркнул, что ИТ-сектор – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в России. Государство активно поддерживает отрасль. Так, например, разработчикам и заказчикам отечественного ПО доступен широкий спектр мер поддержки, в частности – налоговые льготы, выгодная ставка по ипотеке и льготное кредитование, отсрочка от службы в армии, мораторий на проверки, упрощенная система трудоустройства для иностранных специалистов.



Градоначальник напомнил, что основным условием для получения поддержки является аккредитация ИТ-компании в Минцифры России.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев на столичной облачной платформе для совместной разработки программного обеспечения (ПО) Mos.Hub зарегистрировались более 10 тысяч человек. С конца мая 2023 года доступ к ней открыт для всех российских разработчиков. Эта платформа является полноценным бесплатным русскоязычным аналогом популярных зарубежных площадок для совместной работы с кодом.