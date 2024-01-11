Собянин: 25 проектов в сфере технологий получили в 2023 году престижные премии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международные и российские премии в прошлом году в сфере технологий получили 25 столичных проектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что столица уже более 12 лет развивает экосистему электронных сервисов и услуг, а полученные награды являются доказательством того, что Москва остается одним из мировых лидеров по внедрению решений в сфере технологий.

Так, в 2023 году столичный регион в четвертый раз стал лидером российского рейтинга по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Кроме того, в индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" столица в пятый раз заняла первое место, набрав максимальные 120 баллов.

Также столице вручили Гран-при первой российской премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Шесть из восьми проектов получили награды за первое место.

При этом проект правительства Москвы "Ценностные сервисы на портале mos.ru" стал обладателем российской премии в ИТ-сфере "Приоритет: цифра – 2023".

Премию "Золотой сайт и приложение" получили шесть проектов столичного правительства Москвы: сервис "Перезвони сам", "Библиотеки Москвы", туристический портал Russpass, "Дневник "МЭШ", "Вывоз ненужных вещей" и спецпроект портала ICT.Moscow с базой знаний по искусственному интеллекту (ИИ).

Проект "Комплексный подход к использованию технологий ИИ в общегородском контакт-центре Москвы" получил специальный приз премии "Лидеры искусственного интеллекта". Жюри подчеркнули, что этот проект, который позволяет обрабатывать звонки с помощью виртуального ассистента, может распространиться по всей России.

За развитие туризма специальным призом премии "Путеводная звезда" наградили павильон "Цифровые технологии Москвы", которому удалось рассказать об ИТ-проектах Москвы более 250 тысячам гостей Московского урбанистического форума.

Кроме того, благотворительный сервис на mos.ru, библиотека решений Mos.Hub и цифровая экосистема Дептранса Москвы получила за прошлый год премию Рунета. Также информационная система "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами" (АИС "ЭМ ТСОО") смогла победить сразу в двух премиях: V Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер – экология" и ComNews Awards.

При этом мэр Москвы добавил, что пять столичных проектов были выделены и международными премиями. Так, Всемирная премия инноваций отметила наградой правительство Москвы, а именно заммэра Наталью Сергунину, в номинации "Инновации, индустрии, инфраструктура" за развитие технологий и цифровой столичной экосистемы.

Премии по дистанционному взаимодействию с клиентами международного конкурса "Хрустальная гарнитура" получили два проекта: в номинации "Самое эффективное управление пиковой нагрузкой" выиграл проект по прогнозированию и распределению звонков на горячей линии единого диспетчерского центра, а в номинации "Лучшее применение технологий ИИ" – информационно-справочная служба 122.

В четвертый раз Москве вручают дипломы в XVI Международном смотр-конкурсе городских практик СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить". В прошлом году выделили два проекта: павильон "Цифровые технологии Москвы" и суперсервис "Мой питомец".

Столичная система цифрового контроля утилизации строительных отходов выиграла приз в категории "Эффективное обращение с отходами" Международного климатического конкурса "Зеленая Евразия".

Ранее сообщалось, что XV Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", который подготовил Московский дом национальностей, стал победителем в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" в международной премии событийного туризма Russian Event Awards.



Сергей Собянин поздравил с престижными наградами работников и строителей метро