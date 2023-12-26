Проект "Разноцветная Москва" стал лауреатом международной премии Russian Event Awards

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

XV Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", который подготовил Московский дом национальностей, стал победителем в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" в международной премии событийного туризма Russian Event Awards, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря этому фестивалю москвичи смогли по-другому взглянуть на культурное многообразие страны и особенности межнациональных отношений с позиции молодого поколения. В рамках "Разноцветной Москвы" проходили творческие и спортивные мероприятия: соревнования по стритболу, конкурсы граффити и многое другое.

Во время защиты проекта в финале был продемонстрирован межнациональный танцевальный батл "Лезгинка против брейк-данса", где участвовали представители музыкально-танцевальных молодежных субкультур.

Премия Russian Event Awards в области событийного туризма направлена на развитие данной сферы и улучшение ее привлекательности для инвесторов. В этом году в мероприятии было представлено 641 проект из 65 российских регионов и семь проектов из Белоруссии. В жюри присутствовали эксперты в области туризма, руководители крупных компаний и отраслевых ассоциаций.

Ранее стало известно, что в Москве стартовал прием заявок на олимпиады "Искусство – детям". Победители смогут стать участниками третьего тура конкурса на получение грантов столичного мэра в сфере культуры и искусства, минуя первый и второй туры.



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