Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России

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Владимир Путин поручил кабмину разработать и реализовать комплекс мер, который будет направлен на увеличение вычислительных мощностей российских суперкомпьютеров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, правительству РФ также поручено разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, а также библиотечных фондов, чтобы создать набор данных, которые специалисты машинного обучения смогут использовать на безвозмездной основе.

Ответственным за данное поручение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что соответствующий доклад российский президент будет ожидать к 1 марта.

Ранее Путин потребовал сформировать идеи по налаживанию контактов между создателями программного обеспечения в области искусственного интеллекта и разработчиками из дружественных России стран.

До этого Сергей Собянин рассказал, что технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) применяются в Москве на протяжении последних 10 лет. В частности, одним из первых новшеств еще в 2014 году стал голосовой помощник общегородского контакт-центра. Сейчас он принимает около половины всех звонков на 10 горячих линиях, дает справки, фиксирует показания счетчиков и тому подобное.

В Москве подвели итоги внедрения ИИ в разных сферы жизни