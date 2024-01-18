Подача заявлений на отсрочку от службы в армии для ИТ-специалистов начнется 22 января

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Подача заявлений на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года для ИТ-специалистов стартует 22 января и завершится 6 февраля, сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

Подать заявку можно через "Госуслуги". Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Минцифры передаст полученную информацию в Минобороны до 2 марта, а уже с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

При включении специалистов в списки учитываются следующие критерии:

российское гражданство, мужской пол;

возраст – от 18 до 30 лет;

работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня;

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года.

Требований к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании предъявлять не будут, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

С 1 января 2024 года в России до 30 лет повысился призывной возраст на срочную службу. Ранее призыву подлежали граждане в возрасте до 27 лет. Нижняя граница призывного возраста осталась без изменений. Она составляет 18 лет.

До этого Путин поручил ставить и снимать граждан с воинского учета без личной явки в военкомат. Это распространится на граждан, которые подлежат призыву в период с октября по декабрь 2024 года. Реестр граждан будет вестись в электронном формате.



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