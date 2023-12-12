Госдума одобрила возможность прохождения срочной службы в органах ФСБ

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Госдума на пленарном заседании приняла закон, позволяющий проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесут в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О Федеральной службе безопасности".

На службу в органы ФСБ не смогут быть призваны лица с иностранным гражданством, имеющие вид на жительство в другой стране, а также лица со статусом иноагента. Ограничения на службу в указанной структуре также распространятся на лиц с судимостью, в том числе с погашенной, а также употребляющих наркотические или психотропные вещества.

Ранее глава комитета ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов заявил, что не видит необходимости в повышении до двух лет срока служба в российской армии. С таким предложением ранее выступил депутат от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев. По словам Картаполова, заявление депутата является его личным мнением, на которое он имеет право.

