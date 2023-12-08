Пограничники ФСБ могут начать охранять представительства компаний РФ за рубежом

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Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) могут начать охранять представительства компаний РФ за границей из-за увеличения антироссийских настроений. Разработанный спецслужбой проект указа российского президента опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке указано, что на данный момент пограничники ФСБ охраняют дипломатические представительства и консульские учреждения России в других государствах. Но из-за роста актов вандализма, количества протестов и демонстраций перед представительствами РФ и российских компаний за рубежом, а также попыток проникновения на территорию таких представительств возникла необходимость в усилении мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить пограничников ФСБ соответствующими полномочиями, отмечается в записке.

Ранее Госдума поддержала поправки, согласно которым будет разрешено проходить срочную службу по призыву в органах ФСБ. Изменения коснутся законов "О воинской обязанности и военной службе" и "О Федеральной службе безопасности".