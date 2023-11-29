ГД РФ приняла в первом чтении закон о наказании добровольцев за преступления против службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении наказания за преступления против военной службы для участников добровольных формирований. Соответствующая информация размещена в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В частности, на добровольцев могут распространить отдельные пункты статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы.

Также, в случае принятия законопроекта, участников добровольческих отрядов смогут судить за дезертирство, самовольное оставление места службы, умышленном или по неосторожности уничтожении или повреждении военного имущества, а также о его утрате.

Документ был внесен в ГД РФ группой депутатов вместе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в октябре 2023 года.

В настоящее время по преступлениям против военной службы, согласно статье 331 УК РФ, могут судить только призывников, контрактников, а также военнослужащие запаса и принимающие участие в военных сборах.

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