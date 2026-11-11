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11 ноября, 16:47

Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса осудила инсайдера, слившего детали о состоянии актера

Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула раскритиковала инсайдера, который рассказал СМИ детали о состоянии актера. Об этом сообщает портал TMZ.

Таллула отреагировала на публикацию, где источник заявил, что артист якобы "ведет себя как ребенок" из-за болезни. Она отметила, что ее задела эта статья. Девушка напомнила, что поклонники отца по всему миру уже просили ее быть осторожнее с тем, что публикуется о семье.

"Так что этот "друг", "член семьи" или источник, который заявил, что он ведет себя как ребенок сейчас. Это вообще допустимо? Кто вы такой? Держитесь подальше от моей семьи!" – заявила она.

Уиллис завершил карьеру в 2022 году после того, как у него выявили афазию, повлиявшую на его когнитивные способности. Позднее у него диагностировали лобно-височную деменцию.

По словам супруги актера Эммы Хеминг, ее муж не до конца осознал свой диагноз и не знает, как его семье тяжело приходится. Однако она уверена, что он не хотел бы видеть их боль.

У Уиллиса трое детей от Мур: Таллула, Румер и Скаут. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода в 2009-м артист женился на Хеминг, которая моложе его на 23 года. У пары две дочери – Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

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