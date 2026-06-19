Страдающий деменцией Брюс Уиллис поздравил жену с 50-летием

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/emmahemingwillis

Страдающий деменцией актер Брюс Уиллис поздравил свою супругу Эмму Хеминг с 50-летием. Хеминг опубликовала видео с поздравлением в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На кадрах видно, как Уиллис вдыхает гелий из воздушного шарика и поет песню. Хеминг в своем посте отметила, что готова к новому десятилетию. Она также призналась, что ее 40-е были непростыми. Однако она гордится тем, чего достигла как жена и мать, а также партнер по уходу и защитник интересов людей с деменцией.

"Я горжусь работой, которую мы делаем через фонд, и тем, что нас ждет впереди. Мы повышаем осведомленность о лобно-височной деменции, поддерживаем лиц, осуществляющих уход, и продвигаем исследования", – добавила Хеминг.

Уиллис завершил карьеру в 2022 году после того, как у него выявили афазию, повлиявшую на его когнитивные способности. Позже у него диагностировали деменцию.

Хеминг признавалась, что ее муж не до конца осознал свой диагноз и не знает, как его семье тяжело приходится. Но женщина убеждена, что он и не хотел бы видеть их боль. Она добавила, что рада тому, что он не знает, насколько у него серьезное заболевание. По словам Хеминг, Уиллис теряет способность говорить, но все еще узнает ее.

