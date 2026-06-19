Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 11:50

Шоу-бизнес

Страдающий деменцией Брюс Уиллис поздравил жену с 50-летием

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/emmahemingwillis

Страдающий деменцией актер Брюс Уиллис поздравил свою супругу Эмму Хеминг с 50-летием. Хеминг опубликовала видео с поздравлением в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На кадрах видно, как Уиллис вдыхает гелий из воздушного шарика и поет песню. Хеминг в своем посте отметила, что готова к новому десятилетию. Она также призналась, что ее 40-е были непростыми. Однако она гордится тем, чего достигла как жена и мать, а также партнер по уходу и защитник интересов людей с деменцией.

"Я горжусь работой, которую мы делаем через фонд, и тем, что нас ждет впереди. Мы повышаем осведомленность о лобно-височной деменции, поддерживаем лиц, осуществляющих уход, и продвигаем исследования", – добавила Хеминг.

Уиллис завершил карьеру в 2022 году после того, как у него выявили афазию, повлиявшую на его когнитивные способности. Позже у него диагностировали деменцию.

Хеминг признавалась, что ее муж не до конца осознал свой диагноз и не знает, как его семье тяжело приходится. Но женщина убеждена, что он и не хотел бы видеть их боль. Она добавила, что рада тому, что он не знает, насколько у него серьезное заболевание. По словам Хеминг, Уиллис теряет способность говорить, но все еще узнает ее.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика