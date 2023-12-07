Госдума поддержала поправки о прохождении срочной службы в ФСБ

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Госдума на пленарном заседании поддержала поправки, согласно которым будет возможность пройти срочную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что эти поправки внесли ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Поправками предлагается уточнить в законе "О воинской обязанности и военной службе", что срочную службу россияне проходят не только в ВС РФ, органах госохраны и других войсках, но и в органах ФСБ.

Изменения также появятся в законе "О Федеральной службе безопасности". Отмечается, что его дополнят статьей "Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности".

Ранее сообщалось, что ГД приняла в первом чтении законопроект о введении наказания за преступления против военной службы для участников добровольных формирований. Теперь на них могут распространиться отдельные пункты статей Уголовного кодекса РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы.

Кроме того, участников добровольческих отрядов смогут судить за дезертирство, самовольное оставление места службы, умышленное или по неосторожности уничтожение или повреждение военного имущества, а также за его утрату.

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