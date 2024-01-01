Призывной возраст в России повысился до 30 лет с 1 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 января 2024 года в России до 30 лет повысился призывной возраст на срочную службу. Соответствующий закон в августе 2023 года подписал Владимир Путин.

Согласно документу, призывать на срочную службу в армию теперь будут лиц в возрасте до 30 лет. Ранее призыву подлежали граждане в возрасте до 27 лет.

Нижняя граница призывного возраста осталась без изменений. Она составляет 18 лет.

До этого Путин поручил ставить и снимать граждан с воинского учета без личной явки в военкомат. Это распространится на граждан, которые подлежат призыву в период октября по декабрь 2024 года. Реестр граждан будет вестись в электронном формате.



Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет