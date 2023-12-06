Минцифры РФ может расширить категории IT-специальностей для отсрочки от службы

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Минцифры РФ изучает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться отсрочка от срочной службы в российской армии. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

"Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан (специалистов в сфере IT. – Прим. ред.) для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы", – цитирует его ТАСС.

Ранее в ведомстве заявили, что министерство следит за всеми случаями отказов IT-специалистам в отсрочке от срочной службы в армии. Для это Минцифры запустило горячую линию.

В министерстве также уточнили, что сотрудникам IT-компаний могли отказывать в отсрочке, если компании не вносили их в перечни или ошибались в данных, а также в те моменты, когда информацию предоставляли только в весенний призыв, а в осенний – нет.

Предельный возраст отсрочки от службы для сотрудников IT-компаний повысят в РФ до 30 лет