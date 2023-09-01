Ипотека без учета минимальной зарплаты стала доступна в РФ для ряда IT-специалистов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому смягчаются условия оформления ипотечных кредитов для IT-специалистов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты", – говорится в сообщении.

При этом для лиц, входящих в категорию от 36 до 45 лет, минимальный размер зарплаты по-прежнему составит 150 тысяч рублей для регионов-миллионников и 100 тысяч рублей – для остальных субъектов страны. Первоначальный взнос по программе льготной IT-ипотеки не должен составлять менее 15%.

До этого стало известно, что за два квартала 2023 года число одобренных кредитов по IT-ипотеке выросло в 2,5 раза. Только за первое полугодие 2023 года было оформлено 10,8 тысячи подобных кредитов на 93,2 миллиарда рублей. Эксперты связывали увеличение числа выдачи IT-ипотеки с обновленными условиями программы, которые вступили в силу в феврале 2023 года.



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