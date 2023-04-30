Эксперт заявил, что с 1 мая в России больше не будет ипотеки по минимальным ставкам

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С 1 мая в России ужесточатся правила выдачи ипотеки. Об этом заявил доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью агентству "Прайм".

Эксперт отметил, что Центробанк РФ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. В связи с этим ипотека по минимальным ставкам прекратит свое существование, считает Кузнецов.

По мнению специалиста, это может привести к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Подобные меры также обеспечат торможение цен на первичное жилье и приведут к росту конкуренции на рынке. Так, подчеркнул эксперт, застройщикам придется придумывать какие-то новые инструменты для стимулирования граждан, чтобы они купили квартиру именно у них.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок. По ее словам, широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, однако потом их нужно сворачивать и переходить к адресным программам.

До этого стало известно, что продавцы вторичного жилья в РФ стали реже идти на уступки и снижать цену при оформлении сделки. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав размер скидки в марте 2023 года в 10 регионах, которые лидируют по количеству выданных жилищных кредитов Сбера.

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