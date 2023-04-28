Экономист рассказала, как в России изменится график выплат пенсий в мае

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Согласно российскому законодательству, если день выплаты пенсии выпадает на праздничную дату, то она переносится на рабочий день. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на замдекана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

"Если выплата пенсии, согласно графику, приходится на первое число, то в случае майских выплат пенсия будет доставлена 28 апреля. Если на 9 мая, то выплата будет осуществлена 5 мая", – заявила Григорьева.

На данный момент действует несколько способов получения пенсии: выплаты на карту банка, наличными через "Почту России" и по доверенности. До 1 мая этого года пенсии наличными можно также получать через специальные службы, но с 1 мая этим занимается только "Почта России", отметила эксперт. График доставки в каждом конкретном случае согласовывается индивидуально.

Ранее сообщалось, что с 1 мая повысят пенсии гражданам, которым в апреле исполнилось 80 лет. Пенсионеры будут ежемесячно получать выплату 15 134 рубля 66 копеек. Кроме того, с мая пенсии повысятся у членов экипажей судов гражданской авиации и работников угольной промышленности, обладающих требуемым специальным стажем.

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