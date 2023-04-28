В Госдуму внесли законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, эта программа является простым и интересным финансовым продуктом для россиян, его пополнение при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как личными средствами граждан, так и пенсионными накоплениями.

Участие в формировании сбережений предполагается исключительно на добровольной основе. Для этого гражданину нужно будет заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Средства пенсионных накоплений переводятся на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи заявления в НПФ. Возврат средств пенсионных накоплений на формирование накопительной пенсии после их перевода не предусматривается.

Кроме того, как уточняется, вводится дополнительная финансовая стимулирующая поддержка в течение 3 лет граждан, которые заключили договор долгосрочных сбережений с 2024 по 2026 год и уплатили взносы по договору на сумму не менее 2 тысяч рублей за год.

Поддержка государства будет осуществляться путем софинансирования за счет федерального бюджета по договору долгосрочных сбережений, исходя из суммы уплаченных взносов и размера дохода гражданина за истекший календарный год. При этом максимальный размер софинансирования ограничен 36 тысячами рублей в год.

Ранее Минфин раскрыл детали стимулов для формирования накоплений по новой программе долгосрочных сбережений граждан. Одним из основных механизмов программы стало софинансирование накоплений из бюджетных источников.

Так, для россиян со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. В таком случае будет действовать формула расчета софинансирования – 1 рубль государства на 1 рубль гражданина. Таким образом, государство внесет на пенсионный счет такую же сумму, какую вложил участник программы.

Для россиян с доходом от 80 тысяч до 150 тысяч рублей будет работать другое соотношение – 1 рубль государства на 2 рубля гражданина, а для граждан с доходом более 150 тысяч рублей – 1 рубль государства на 4 рубля гражданина.

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