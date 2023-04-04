Госдума одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 млн руб

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении инициативу об увеличении с 1,4 до 2,8 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым подготовила инициативу с целью реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Согласно действующему законодательству, власти гарантируют возмещение подобных накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. В случае одобрения инициативы эта сумма увеличится вдвое.

Изменения внесут в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках работы по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Увеличение суммы поможет привлечь новых клиентов, повысить уровень пенсионного обеспечения россиян и доверия к пенсионной системе.

При этом развитие НПО поможет создать в портфелях НПФ длительные инвестиционные ресурсы для экономики государства, утверждают депутаты. По словам парламентариев, в 2022 году в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с числом участников более 6,2 миллиона граждан.

В ходе обращения к парламенту 21 февраля Путин заявил, что в РФ необходимо создать гарант сохранности пенсионных средств граждан по типу страхования вкладов. Президент поручил оперативно принять подобные законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений россиян.

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