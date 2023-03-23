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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

В обращении к ГД председатель правительства, помимо прочего, обратил внимание на задачу властей РФ на 2023 год, которая заключается в повышении благосостояния жителей страны. Одним из важных аспектов в процессе создания комфортных условий для жизни граждан Мишустин навал последовательное увеличение МРОТ темпами выше инфляции.

"По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года – на 18,5%", – цитирует председателя правительства РФ ТАСС.

Помимо этого, с 1 апреля в РФ будут увеличены социальные пенсии, положенные людям, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии. По словам Мишустина, учитывая индексацию выплат в июне 2022 года, их общий рост составит более 13,5%. Это позволит улучшить благосостояние порядка 4 миллионов человек.

Владимир Путин ранее объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. После индексации сумма МРОТ в стране составит 19 242 рубля. Прирост составит 10%.



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