С 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля – Путин

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Владимир Путин предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

По словам президента, задача властей состоит в том, чтобы обеспечить ощутимый рост реальных зарплат россиян. В связи с этим он напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.

"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля", – сказал президент, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

До этого глава государства также предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 миллиона рублей.

21 февраля в Гостином дворе проходит 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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