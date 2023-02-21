Путин назвал постыдным название "Эдельвейс" одной из бригад ВСУ

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Вооруженные силы Украины не скрывают, чьими наследниками они являются, нанося на форму шевроны СС и используя названия нацистских формирований. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

"Недавно одной из бригад Вооруженных сил Украины, стыдно сказать, <...> присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции", – напомнил президент.

Он добавил, что среди украинских военных популярны шевроны Das Reich, "Мертвая голова", "Галичина", которые использовали отряды СС, а на украинскую боевую технику наносятся опознавательные знаки Вермахта.

По его словам, для Запада не имеет значения, кого использовать в борьбе против России, он не гнушается ни террористами, ни неонацистами.

"[Западу] наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами. <...> Главное – чтобы воевали против нас, против нашей страны, а значит, можно использовать всех, а мы видели, так и было – и террористов, и неонацистов, хоть черта лысого можно использовать", – подчеркнул Путин.

21 февраля в Гостином дворе проходит 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

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