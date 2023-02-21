Путин пообещал не устраивать "охоту на ведьм"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Граждане, которые встали на путь предательства России, понесут ответственность по закону, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. При этом он пообещал, что РФ не будет уподобляться Западу и киевскому режиму и заниматься охотой на ведьм.

"Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в России не будут сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону. По его словам, им с этим жить, поэтому пусть это останется на их совести.

Как отметил российский лидер, "главное, что граждане России дали им моральную оценку". Он также заявил, что гордится тем, что абсолютное большинство россиян заняли принципиальную позицию в отношении СВО и поддержали действия по защите Донбасса.

Ранее Путин поблагодарил весь народ России за мужество и решимость. Он подчеркнул, что в поддержке спецоперации на Украине абсолютным большинством россиян проявился патриотизм.

Глава государства также поблагодарил всех российских бойцов, как военных, так и остальных, за героизм. Президент попросил прощения за то, что не может перечислить все подразделения.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что год назад было принято решение о проведении специальной военной операции ради защиты людей на исторических землях России, для обеспечения безопасности страны и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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