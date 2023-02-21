Путин начал послание Федеральному собранию с темы СВО на Украине

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине.

"Уважаемые сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России, с сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность", – начал глава государства.

Путин напомнил, что год назад было принято решение о проведении специальной военной операции ради защиты людей на исторических землях России, для обеспечения безопасности страны и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года.

По словам президента, Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Он пообещал, что теперь РФ шаг за шагом будет аккуратно и последовательно решать задачи.

Владимир Путин начал свое 18-е выступление с посланием Федеральному собранию. Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Помимо сенаторов и депутатов, на послании присутствуют участники специальной военной операции.



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