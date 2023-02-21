Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Владимир Путин поблагодарил весь народ России за мужество и решимость. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что в поддержке спецоперации на Украине абсолютным большинством россиян проявился патриотизм.

Глава государства также поблагодарил всех российских бойцов, как военных, так и остальных, за героизм. Путин попросил прощения за то, что не может перечислить все подразделения.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что год назад было принято решение о проведении специальной военной операции ради защиты людей на исторических землях России, для обеспечения безопасности страны и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года.

Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Помимо сенаторов и депутатов, на послании присутствуют участники специальной военной операции.



Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

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