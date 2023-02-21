Запад объявляет извращения нормой жизни – Путин

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Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Запад может жить как хочет, но призвал посмотреть Священное Писание – главные книги всех других мировых религий. По словам президента, там все сказано в том числе о семье.

"Государство не собирается вторгаться в частную жизнь, но семья – это союз мужчины и женщины", – отметил глава государства.

По его мнению, миллионы людей понимают, что их ведут к духовной катастрофе. Президент заявил, что Россия защищает своих детей от деградации и вырождения.

Владимир Путин начал свое 18-е выступление с посланием Федеральному собранию. Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Помимо сенаторов и депутатов, на послании присутствуют участники специальной военной операции.



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