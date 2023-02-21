Путин отметил стабильную и устойчивую работу российских банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерия Чулкова

Российские банки демонстрируют стабильность и устойчивость, сохраняя при этом значительный запас прочности, заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. В 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован", – сказал президент России.

По словам Путина, данный показатель вырос на 14% по сравнению с 2021 годом, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Россия имеет сильный платежный баланс и не нуждается в финансовой поддержке извне.

"России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу что, сколько и на каких условиях отдавать", – сказал Путин.

Президент отметил, что по итогам 2022 года прибыль банковского сектора РФ составила 203 миллиарда рублей.

"Да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная", – заявил Путин, отметив, что данный показатель подтверждает устойчивость российского финансового сектора.

Ранее Путин заявил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он подчеркнул, что экономика страны преодолела возникавшие риски, хотя действовать иногда приходилось "с колес". По словам президента, уже в этом году в РФ ожидается солидный спрос внутреннего спроса.

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