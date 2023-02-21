ЦБ рекомендовал банкам снизить комиссии за операции по счетам военных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии за переводы со счетов участников спецоперации их родственникам, а также комиссий за снятие наличных. Об этом информирует сайт регулятора.

"Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий. Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии", – говорится в сообщении.

Ранее первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что российский Центробанк запустит с 1 апреля пилотный проект по реальным операциям с цифровым рублем. В проекте задействуют 13 банков, которые уже подтвердили свое участие.

Инициатива будет осуществляться на настоящих операциях между клиентами.



Путин поручил предоставлять льготы участникам спецоперации в режиме одного окна

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!