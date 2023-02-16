ЦБ РФ не видит рисков для банков от использования телеграм-каналов – Набиуллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России не видит дополнительных технологических рисков для кредитных организаций в предоставлении услуг через мессенджер Telegram, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается предоставления услуг через телеграм-каналы банками – наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования телеграм-каналов нет, именно технологических рисков", – сказала она в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.

Тем не менее, по словам Набиуллиной, банки должны учитывать тот факт, что Telegram активно используется мошенниками в качестве средства коммуникации. Она отметила, что исходящие из этого риски можно нейтрализовать известными методами.

"Эти риски возможно снизить при внедрении на уровне банков продвинутых антифродовых механизмов, которые должны учитывать в том числе факт того, что мессенджеры могут использоваться широко мошенниками", – заключила глава Центробанка.

Ранее Набиуллина предложила разработать систему принудительной блокировки переводов клиентов банков в пользу известных мошенников. Она отметила, что попытки борьбы с киберугрозами разрозненны, в то время как сами злоумышленники демонстрируют беспрецедентную координацию и скорость реагирования.



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