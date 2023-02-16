Набиуллина предложила принудительно блокировать переводы в пользу известных мошенников

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила разработать систему принудительной блокировки переводов клиентов банков в пользу известных мошенников, передает ТАСС.

"Для меня, безусловно, нужно принимать этот закон, то есть если переводятся деньги на счет мошенника, а у Центрального банка есть база данных, по ней видно, что это счет мошенника. Во первых, этот счет мошенника надо быстрее блокировать, во вторых, туда деньги человек не должен переводить хотя бы в течение двух дней", – заявила руководитель регулятора.

Выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", Набиуллина указала на разрозненность попыток борьбы с киберугрозами.

"Мошенники, как всегда, креативны и очень сфокусированы, а мы действуем разрозненно и медленно. В борьбе участвуют все: законодатели, мы с регулярными практиками, банки, операторы связи, правоохранительные органы. Мы научились это быстрее делать, но все равно мошенники быстрее нас", – заявила глава ЦБ.

По ее словам, ключевым фактором выступают беспрецедентная координация и скорость реагирования.

Также Набиуллина сообщила о риске роста числа атак на российскую финансовую систему. Вместе с тем удается им противостоять – успешность атак падает. По мнению руководителя Банка России, перелома в данной ситуации можно добиться.

Глава ЦБ отметила, что удельный вес мошеннических атак к безналичному товарообороту снизился. Среди наиболее популярных методов действий злоумышленников остается социальная инженерия, хотя и появляются новые технологии.

Ранее в Центре предотвращения киберугроз CyberART ИБ-компании Innostage сообщили, что злоумышленники научились красть деньги россиян через официальные сайты маркетплейсов Ozon и DNS. Чаще всего мошенники перенаправляют пользователей на фишинговые порталы.



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