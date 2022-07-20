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Москва 24

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Общество

16:46

Эксперт рассказал о способах вымогательства денег через детей

обществотехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники просят детей и подростков отправить номера банковских карт родителей в обмен на промокоды от онлайн-сервисов. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказал руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.

Пока дети не являются целевой аудиторией мошенников, отметил эксперт. Это связано с тем, что несовершеннолетние не обладают крупными суммами. Однако дети наиболее подвержены социальной инженерии – введению в заблуждение с помощью манипуляций – поэтому обмануть их легче.

"Новая схема может сработать в отношении многих школьников, так как промокодами они пользуются очень охотно, а банковскими картами – неосторожно. Злоумышленники, в свою очередь, обходными путями могут списать средства с карты жертвы, в том числе с использованием методов социальной инженерии", – прокомментировал Кузьмин.

Назвав CVV-код мошеннику, ребенок может упростить доступ злоумышленнику к банковскому счету родителя.

Избежать обмана мошенников можно путем объяснения детям и подросткам правил цифровой грамотности. Родителям необходимо предупредить несовершеннолетнего о нежелательности размещения в Сети личной информации.

Свои данные, отметил Кузьмин, можно отправлять людям, которых вы знаете лично. Однако часто бывает, что страницы друзей и близких могут взломать и просить перечислить средства от имени знакомых. В таком случае нужно проверить правдивость ситуации.

Ранее россиян предупредили о высокой вероятности кражи денег через маркетплейсы Ozon и DNS. Мошенники могут перенаправлять пользователей на фишинговые сайты, которые сложно отличить от официальных. Также сайты на системе Bitrix используются мошенниками для получения личных данных зарегистрированных.

"Жизнь в большом городе": банковские мошенники

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