Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих "обнулить" кредитную историю

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Мошенники стали активнее предлагать новую псевдоуслугу – полную зачистку кредитной истории. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что всплеск активности злоумышленников происходит на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков.

Как рассказал изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, мошенники убеждают россиян в том, что долговое обнуление повысит их шансы на получение новых заимствований.

"Кстати, сразу предупреждают, что услуга разовая, требуют оплату, после чего исчезают. При этом пострадавший остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам", – рассказал он.

В свою очередь, в пресс-службе ЦБ сообщили, что предложение такой псевдоуслуги может быть продолжением длинной цепочки обработки человека.

"<...> сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают "раздолжнители", псевдоюристы", – пояснили в организации.

В Центробанке напомнили, что стереть плохую кредитную историю или заменить ее хорошей нереально. Возможно только исправить или оспорить, если она испорчена по вине кредитора.

Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить дистанционный доступ к банковским картам жертв.

В ЦБ рассказали, что злоумышленники обзванивают клиентов банков и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера злоумышленников.

